В мини-платье с кружевом на груди: Натали Портман посетила модный показ в Париже

43-летняя Натали Портман позировала фотографам на фотоколле женской коллекции Dior осень-зима 2025-2026, представленной в Париже во вторник.

Натали приехала на модный ивент в черном коротком платье-рубашке с прозрачной вставкой на груди, через которую виднелся ее бюстгальтер и пуговицами посередине. Звезда дополнила образ черными чулками и туфлями-лодочками из замши на каблуках.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Натали собрала волосы в пучок, оставив одну прядь спереди, надела черные солнцезащитные очки и сделала минималистичный макияж на лице.

Вечеринку в честь старта Недели моды в Париже также посетили Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном и модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

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