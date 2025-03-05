В мини-платье с кружевом на груди: Натали Портман посетила модный показ в Париже

Актриса Натали Портман приехала на Парижскую неделю моды.
43-летняя Натали Портман позировала фотографам на фотоколле женской коллекции Dior осень-зима 2025-2026, представленной в Париже во вторник.
Натали приехала на модный ивент в черном коротком платье-рубашке с прозрачной вставкой на груди, через которую виднелся ее бюстгальтер и пуговицами посередине. Звезда дополнила образ черными чулками и туфлями-лодочками из замши на каблуках.
Натали собрала волосы в пучок, оставив одну прядь спереди, надела черные солнцезащитные очки и сделала минималистичный макияж на лице.
Вечеринку в честь старта Недели моды в Париже также посетили Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном и модель Рози Хантингтон-Уайтли.
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