В мини-платье с "металлическими" цветами: актриса Люси Хейл в кокетливом наряде на вечеринке

В Лос-Анджелесе в преддверии церемонии "Оскар" началась череда вечеринок, которую посещают известные актеры, певцы и инфлуэнсеры. Одним из таких мероприятий стала вечеринка Vanities: A Night for Young Hollywood, которую посетила 34-летняя Люси Хейл.

На красной дорожке она появилась в кокетливом мини-платье от бренда Oscar de la Renta, которое состояло из "металлических" лепестков-пайеток, собранных в цветы. Бретелек на нем не было, а вот талия была приталенной и подчеркнутой.

Дополнила наряд Люси бежевыми туфлями на каблуках, гламурным золотым клатчем, а также нежными макияжем и маникюром. Волосы актриса собрала в высокую прическу и добавила к луку украшения - серьги и большое кольцо с камнем, которое носила на указательном пальце.

Люси Хейл / Фото: Associated Press

Для бренда Oscar de la Renta характерна цветочная тематика и сложные дизайны, которые выполняются мастерами ателье вручную. Не так давно еще одно произведение искусства от этой марки продемонстрировала и актриса Джессика Честейн, которая надела синее платье с флористической аппликацией и бахромой.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

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