Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В мини-платье с необычными круглыми вырезами: звезда "Озарка" Джулия Гарнер привлекла внимание нарядом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
650
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В мини-платье с необычными круглыми вырезами: звезда "Озарка" Джулия Гарнер привлекла внимание нарядом

Джулия Гарнер / Фото: Getty Images

Образ получился креативным и немного в стиле 70-х.

29-летняя актриса Джулия Гарнер посетила мероприятие Vanity Fair Hollywood и TikTok, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Девушка любит экстравагантные образы, поэтому и в этот раз отдала предпочтение необычному луку.

Джулия надела белое мини-платье от бренда Courrèges. У наряда был очень необычный дизайн, поскольку большие круглые вырезы на животе и груди украшали черные круги в металлической оправе.

Также у платья была высокая горловина и карманы спереди. Образ она дополнила белыми сапогами на каблуках, лаконичной прической и нюдовыма акуратным маникюром.

Джулия Гарнер / © Getty Images
Джулия Гарнер / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее на красной дорожке Джулия также привлекла внимание нарядом. Для премии Гильдии киноактеров она выбрала необычное платье от Gucci декольте у которого было выполнено в виде ракушек.

Джулия Гарнер / © Associated Press
Джулия Гарнер / Фото: Associated Press

Также у платья был длинный шлейф и сетчатый верх украшен кристаллами.

Джулия Гарнер / © Associated Press
Джулия Гарнер / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
650
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация