В мини-платье с необычными круглыми вырезами: звезда "Озарка" Джулия Гарнер привлекла внимание нарядом

Образ получился креативным и немного в стиле 70-х.

29-летняя актриса Джулия Гарнер посетила мероприятие Vanity Fair Hollywood и TikTok, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Девушка любит экстравагантные образы, поэтому и в этот раз отдала предпочтение необычному луку.

Джулия надела белое мини-платье от бренда Courrèges. У наряда был очень необычный дизайн, поскольку большие круглые вырезы на животе и груди украшали черные круги в металлической оправе.

Также у платья была высокая горловина и карманы спереди. Образ она дополнила белыми сапогами на каблуках, лаконичной прической и нюдовыма акуратным маникюром.

Джулия Гарнер / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее на красной дорожке Джулия также привлекла внимание нарядом. Для премии Гильдии киноактеров она выбрала необычное платье от Gucci декольте у которого было выполнено в виде ракушек.

Джулия Гарнер / Фото: Associated Press

Также у платья был длинный шлейф и сетчатый верх украшен кристаллами.

Джулия Гарнер / Фото: Associated Press

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