В мини-платье с обнаженной спиной: участница "Холостяка-11" вышла на прогулку в обольстительном луке

Джессика Чеги выбрала для своего выхода платье в бельевом стиле.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — опубликовала в Instagram интересную фотографию, сделанную во время прогулки.
На ней девушка позирует в белом атласном мини-платье в бельевом стиле с обнаженной спиной. К ней она подобрала зеленую сумочку на золотой цепи.
Волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.
А еще Джесс похвасталась красивым нежным макияжем и стильной прической, которые они сделала, наверное, для новой фотосессии.
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