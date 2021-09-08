В мини-платье с обнаженной спиной: участница "Холостяка-11" вышла на прогулку в обольстительном луке

В мини-платье с обнаженной спиной: участница "Холостяка-11" вышла на прогулку в обольстительном луке

Джессика Чеги выбрала для своего выхода платье в бельевом стиле.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — опубликовала в Instagram интересную фотографию, сделанную во время прогулки.

На ней девушка позирует в белом атласном мини-платье в бельевом стиле с обнаженной спиной. К ней она подобрала зеленую сумочку на золотой цепи.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

А еще Джесс похвасталась красивым нежным макияжем и стильной прической, которые они сделала, наверное, для новой фотосессии.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

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