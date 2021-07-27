В мини-платье с обнаженными плечами: финалистка "Холостяка-10" сходила на свадьбу Юлии "Зайки" и известного ведущего

В мини-платье с обнаженными плечами: финалистка "Холостяка-10" сходила на свадьбу Юлии "Зайки" и известного ведущего

Дана Оханская пришла поздравить подругу с днем ее свадьбы.

Вчера, 26 июля, финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" Юлия Бельченко "Зайка" и актер и ведущий ЖЗЛ "1+1" Богдан Юсипчук будто бы поженились. Это стало неожиданностью для всех, ведь раньше их вместе никогда не видели и не было никаких слухов об их отношениях.

Поздравить молодоженов пришла финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская.

Дана Оханская, Богдан Юсипчук и Юлия Бельченко

На своей странице в Instagram она выложила фото своего образа. Оханская подчеркнула стройную фигуру бархатным коротким темно-синим платьем с обнаженными плечами, разрезом и драпированием.

Дана Оханская

Наряд девушка сочетала с бежевыми туфлями на шпильках. Шею она украсила деликатными бусами. В руке модель держала сумку со змеиным принтом.

"Давайте сохраним некоторые секреты, чтобы быть счастливыми...", — написала под фото Дана, добавив хэштег "счастье любит тишину".

Читайте также: Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан в купальнике похвасталась плоским животом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку