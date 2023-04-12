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В мини-платье с огромной пряжкой: модель Хейли Бибер под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
361
Время на прочтение
1 мин
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В мини-платье с огромной пряжкой: модель Хейли Бибер под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Знаменитая модель сделала акцент на роскошных длинных ногах.

Американскую модель и супругу Джастина Бибера заметили вечером в Нью-Йорке в очень эффектном образе - 26-летняя звезда надела черное мини-платье без бретелек и с огромной гламурной пряжкой на груди.

Наряд Хейли дополнила черными туфлями-лодочками на высоких каблуках, сумкой-хобо от бренда Prada и черными капроновыми колготками.

Также не обошлось без трендов Y2K, ведь Бибер собрала волосы в гладкую прическу с пробором, как носили в двухтысячных, и надела узкие квадратные солнцезащитные очки.  Под этот образ она решила подобрать золотые аксессуары - серьги и часы, также на безымянном пальце у Хейли сверкало помолвочное кольцо с бриллиантом. 

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Днем ранее модель вышла на улицу в совершенно другом образе, но тоже заставила обратить на себя внимание, поскольку сочетала трендовую ветровку и широкие джинсы-бэгги.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
361
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