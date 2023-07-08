В мини-платье с откровенным декольте: британская телезвезда похвасталась пышной грудью

Хлоя Ферри пополнила гардероб сексуальным нарядом.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые фото, на которых она продемонстрировала эффектный аутфит.
Хлоя позировала на кухне в светло-голубом мини-платье с драпировкой и прозрачными рукавами, украшенными стразами и камнями. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру. Главным акцентом в ее луке было откровенное декольте, которое подчеркнуло ее сексуальную пышную грудь.
Образ Ферри дополнила белыми босоножками на каблуке, аккуратной укладкой и насыщенным макияжем с розовой помадой и пышными ресницами.
Напомним, ранее Хлоя Ферри показала, как она с подругами в купальниках отдыхала на пляже.
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