В мини-платье с откровенным декольте: участница "Холостяка-12" продемонстрировала сексуальный образ

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – косметолог Марина – опубликовала в Instagram фотографии своего соблазнительного образа с церемонии роз.

На этот раз участницы сами выбирали для себя луки, ведь это была неделя самоуправления.

Марина одела мини-платье пудрового оттенка с откровенным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный бюст. Аутфит она дополнила прозрачным бежевым платьем и корсетом цвета пыльной розы с бантами.

Наряд идеально облегал соблазнительные формы девушки.

"Я люблю подчеркивать фигуру, поэтому я в таком наряде", – прокомментировала свой выбор Марина во время церемонии роз.

Она обула серебряные босоножки и украсила шею деликатной подвеской на тонкой цепочке.

Ей сделали аккуратную прическу, вечерний макияж и черный маникюр.

Напомним, а другая участница проекта Александра Мудра пришла на церемонию в бежевом брючном костюме в полоску и без бюстгальтера.

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