В мини-платье с откровенным вырезом: американская рэперша похвасталась сексуальным бюстом

Yung Miami в соблазнительном образе позировала перед объективом фотокамеры.
Участница американского хип-хоп-дуэта из Майами City Girls – рэперша Yung Miami – приняла участие в фотосессии, посвященной промокампании их третьего альбома RAW.
Звезда в кадре предстала в обольстительном образе total black. На ней было мини-платье с разрезами и откровенным вырезом, который позволил ей похвастаться сексуальным бюстом.
Лук рэперша дополнила прозрачными чулками-ботфортами, белым париком и макияжем с акцентом на глазах. На шее у нее было золотое ожерелье с бриллиантами, в ушах – серьги с логотипом Chanel, на пальцах – кольца с камнями, а к лацкану наряда она прикрепила брошь Chanel. Длинный молочный маникюр завершил аутфит Yung Miami.
Ее коллега – рэперша JT – появилась в джинсовом длинном пальто с мехом на воротнике и манжетах, под которым на ней были только трусы из денима.
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