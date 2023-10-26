В мини-платье с откровенным вырезом: американская рэперша похвасталась сексуальным бюстом

Участница американского хип-хоп-дуэта из Майами City Girls – рэперша Yung Miami – приняла участие в фотосессии, посвященной промокампании их третьего альбома RAW.

Звезда в кадре предстала в обольстительном образе total black. На ней было мини-платье с разрезами и откровенным вырезом, который позволил ей похвастаться сексуальным бюстом.

Yung Miami / Фото: Associated Press

Лук рэперша дополнила прозрачными чулками-ботфортами, белым париком и макияжем с акцентом на глазах. На шее у нее было золотое ожерелье с бриллиантами, в ушах – серьги с логотипом Chanel, на пальцах – кольца с камнями, а к лацкану наряда она прикрепила брошь Chanel. Длинный молочный маникюр завершил аутфит Yung Miami.

Yung Miami / Фото: Associated Press

Ее коллега – рэперша JT – появилась в джинсовом длинном пальто с мехом на воротнике и манжетах, под которым на ней были только трусы из денима.

Yung Miami и JT / Фото: Associated Press

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