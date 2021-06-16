В мини-платье с откровенным вырезом: "Мисс Вселенная-2012" пришла на премьеру фильма в сексуальном луке

29-летняя американская модель и актриса Оливия Калпо выбрала для светского мероприятия образ total black.

Оливия Калпо посетила на днях премьеру фильма Venus as a Boy, которая прошла в рамках фестиваля Tribeca 2021 в Нью-Йорке.

Там загорелая красотка предстала в сексуальном образе total black. На ней было мини-платье интересного кроя с верхом в виде жакета, который имел откровенный вырез. На рукавах были вставки-сетки. Наряд идеально подчеркнул ее стройные ноги.

Оливия Калпо / Getty Images

Свой аутфит Калпо дополнила остроносыми черными туфлями, скромной прической – собранный сзади хвостик, максимально естественным макияжем и лаконичными украшениями.

В нашей статье можно узнать, как прошел финал конкурса "Мисс Вселенная-2021". Бриллиантовая корона досталась 26-летней мексиканке Андреа Мезе.

Читайте также: В купальнике-сетке с глубоким декольте: "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо опубликовала пляжное фото

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021" (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку