- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
В мини-платье с пайетками и декольте до пупка: папарацци подловили актрису в гламурном образе на съемках
35-летняя американская актриса выглядела великолепно.
В объективы папарацци в Нью-Йорке на съемочной площадке фильма «Только одна ночь» попала Моника Барбаро. Актриса выглядела гламурно.
На звезде было блестящее мини-платье с пайетками, которые сверкали на свету. Наряд имел американскую пройму и глубокое декольте до пупка. Платье прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.
Аутфит Барбаро дополнила мюлями со стразами и небольшой сумочкой со стразами. Монике сделали укладку с мягкими локонами и макияж с помадой ягодного оттенка. Лук она завершила лаконичными украшениями.
Напомним, ранее Монику Барбаро запечатлели, как она в бельевом платье с кружевом позировала в объятиях бывшего бездомного.