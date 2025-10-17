ТСН в социальных сетях

В мини-платье с пайетками и декольте до пупка: папарацци подловили актрису в гламурном образе на съемках

35-летняя американская актриса выглядела великолепно.

Алина Онопа
Моника Барбаро

Моника Барбаро / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке на съемочной площадке фильма «Только одна ночь» попала Моника Барбаро. Актриса выглядела гламурно.

На звезде было блестящее мини-платье с пайетками, которые сверкали на свету. Наряд имел американскую пройму и глубокое декольте до пупка. Платье прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Моника Барбаро / © Getty Images

Моника Барбаро / © Getty Images

Аутфит Барбаро дополнила мюлями со стразами и небольшой сумочкой со стразами. Монике сделали укладку с мягкими локонами и макияж с помадой ягодного оттенка. Лук она завершила лаконичными украшениями.

Напомним, ранее Монику Барбаро запечатлели, как она в бельевом платье с кружевом позировала в объятиях бывшего бездомного.

