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- Шоу-бизнес
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В мини-платье с пайетками и пикантным декольте: баскетболистка в кокетливом луке появилась на красной дорожке
23-летняя Хейли ван Лит в игривом образе от бренда Coach пришла на мероприятие.
Американская баскетболистка Хейли ван Лит посетила драфт WNBA 2025, состоявшийся в The Shed в Нью-Йорке.
На красной дорожке блондинка продемонстрировала кокетливый аутфит. На ней было черное короткое платье от бренда Coach, который недавно объявил о многолетнем сотрудничестве с Национальной женской баскетбольной ассоциацией.
Наряд были расшит паетками, имел прозрачные рукава, украшенные черным бисером, а также пикантное декольте.
Аутфит Хейли дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках и стеганым черным клатчем с золотым логотипом Coach.
Ван Лит сделала укладку на одну сторону с локонами, дополнив ее золотой брошью с камнями, макияж с черными стрелками и глянцевым блеском на губах и молочный маникюр. Лаконические бриллиантовые серьги завершили образ спортсменки.