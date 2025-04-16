В мини-платье с пайетками и пикантным декольте: баскетболистка в кокетливом луке появилась на красной дорожке

Хейли ван Лит / © Getty Images

Реклама

Американская баскетболистка Хейли ван Лит посетила драфт WNBA 2025, состоявшийся в The Shed в Нью-Йорке.

На красной дорожке блондинка продемонстрировала кокетливый аутфит. На ней было черное короткое платье от бренда Coach, который недавно объявил о многолетнем сотрудничестве с Национальной женской баскетбольной ассоциацией.

Хейли ван Лит / © Getty Images

Наряд были расшит паетками, имел прозрачные рукава, украшенные черным бисером, а также пикантное декольте.

Реклама

Аутфит Хейли дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках и стеганым черным клатчем с золотым логотипом Coach.

Ван Лит сделала укладку на одну сторону с локонами, дополнив ее золотой брошью с камнями, макияж с черными стрелками и глянцевым блеском на губах и молочный маникюр. Лаконические бриллиантовые серьги завершили образ спортсменки.