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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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38
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье с пайетками и пикантным декольте: баскетболистка в кокетливом луке появилась на красной дорожке

23-летняя Хейли ван Лит в игривом образе от бренда Coach пришла на мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хейли ван Лит

Хейли ван Лит / © Getty Images

Американская баскетболистка Хейли ван Лит посетила драфт WNBA 2025, состоявшийся в The Shed в Нью-Йорке.

На красной дорожке блондинка продемонстрировала кокетливый аутфит. На ней было черное короткое платье от бренда Coach, который недавно объявил о многолетнем сотрудничестве с Национальной женской баскетбольной ассоциацией.

Хейли ван Лит / © Getty Images

Хейли ван Лит / © Getty Images

Наряд были расшит паетками, имел прозрачные рукава, украшенные черным бисером, а также пикантное декольте.

Аутфит Хейли дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках и стеганым черным клатчем с золотым логотипом Coach.

Ван Лит сделала укладку на одну сторону с локонами, дополнив ее золотой брошью с камнями, макияж с черными стрелками и глянцевым блеском на губах и молочный маникюр. Лаконические бриллиантовые серьги завершили образ спортсменки.

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