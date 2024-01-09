В мини-платье с пайетками и в леопардовых туфлях: Мел Би из Spice Girls в эффектном образе сходила на вечернее шоу

48-летняя экс-участница легендарной группы Spice Girls продемонстрировала эффектный лук во время интервью Джимми Фэллону.

Певица Мел Би посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. Для съемок она выбрала гламурный аутфит.

Артистка надела голубое мини-платье с пайетками, вырезом на спине и длинными рукавами, которое хорошо облегало ее фигуру и подчеркнуло ноги.

Мел Би / Фото: Getty Images

Поскольку в последнее время Мелани Браун полюбила "хищный" принт, она дополнила наряд леопардовыми туфлями на шпильках.

Мел Би / Фото: Getty Images

Звезда заплела волосы в длинную косичку, сделала макияж с фиолетовыми тенями на веках и длинный молочный маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Напомним, на представление Цирка дю Солей "Cirque du Soleil: Luzia" в Королевском Альберт-Холле в Лондоне Мел Би надела скромный черный комбинезон.

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