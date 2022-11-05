В мини-платье с пайетками: участница "Холостяка-12" Аделина Дели продемонстрировала сексуальное декольте на церемонии роз

Девушка, к сожалению, выбыла из проекта.
Состоялся второй выпуск 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", в котором главный герой Алекс Тапольский попрощался с шестью участницами. Среди них была и хореограф и экс-участница "Танцев со звездами" – 19-летняя Аделина Дели.
На церемонии роз танцовщица появилась в эффектном аутфите. На ней было короткое синее платье, расшитое пайетками. Главным акцентом в ее образе было глубокое сексуальное декольте, идеально подчеркнувшее ее соблазнительный бюст.
Образ Аделина дополнила пышной кудрявой прической и макияжем с синими стрелками. В ушах у нее были элегантные длинные серьги. Дели выглядела непревзойденно.
Напомним, актриса Виктория Варлей предстала на церемонии в длинном асимметричном платье цвета индиго. Аутфит девушка дополнила элегантными серьгами, браслетами и кольцами.
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