В мини-платье с перфорацией и на шпильках: Аманда Холден продемонстрировала красивый летний образ

Аманда Холден попала в объективы папарацци у студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Ведущая продемонстрировала красивый вариант летнего образа. На ней было голубое мини-платье с перфорацией, рукавами-фонариками, рюшами на юбке и вырезами на талии.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Наряд Аманда скомбинировала с белыми босоножками на шпильках и белой сумочкой. Она распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки и завершила лук острым черным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Аманда блеснула сосками в красной блузке с воротником-стойкой, рукавами "баранья нога" и с манжетами, на которых были завязки с металлическими кольцами.

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