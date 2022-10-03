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В мини-платье с перьями: Ева Лонгория приняла участие в модном шоу и вышла на подиум

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В мини-платье с перьями: Ева Лонгория приняла участие в модном шоу и вышла на подиум

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Выглядела она потрясающе.

Актриса Ева Лонгория прилетела в Париж, чтобы посетить Неделю моды, где дизайнеры представили свои коллекции прет-а-порте весна-лето 2023. Несколько дней тому назад знаменитость была замечена фотографами среди гостей нескольких показов, а 2 сентября и сама вышла на подиум.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева приняла участие в показе L'Oreal, где также дефилировали другие звездные красотки, которые были разного возраста и телосложения. Таким образом косметический бренд решил привлечь внимание к своим продуктам для волос и косметике.

На подиум Лонгория вышла в нежно-розовом мини-платье с перьями. Наряд также имел длинные рукава и был расшит стразами. Дополнили образ босоножки, роскошная укладка и макияж.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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