В мини-платье с перьями: Ева Лонгория приняла участие в модном шоу и вышла на подиум

Выглядела она потрясающе.
Актриса Ева Лонгория прилетела в Париж, чтобы посетить Неделю моды, где дизайнеры представили свои коллекции прет-а-порте весна-лето 2023. Несколько дней тому назад знаменитость была замечена фотографами среди гостей нескольких показов, а 2 сентября и сама вышла на подиум.
Ева приняла участие в показе L'Oreal, где также дефилировали другие звездные красотки, которые были разного возраста и телосложения. Таким образом косметический бренд решил привлечь внимание к своим продуктам для волос и косметике.
На подиум Лонгория вышла в нежно-розовом мини-платье с перьями. Наряд также имел длинные рукава и был расшит стразами. Дополнили образ босоножки, роскошная укладка и макияж.
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