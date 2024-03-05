В мини-платье с перьями: красивая Роми Стридж на Неделе моды в Париже

Модель прилетела во Францию, где сейчас проходит масштабное фэшн-событие.

Как и многие другие манекенщицы, 28-летняя нидерландская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Роми Стридж – не смогла пропустить такое событие. В рамках Недели моды она посещала показы в качестве гостьи.

Для выхода в свет Роми решила надеть образ total black, состоящий из черного мини-платья с перьями на подоле, кожаных перчаток и черных колготок. Образ дополняли лишь золотые браслеты, которые модель надела прямо поверх перчаток, и серьги.

Фото: Instagram Роми Стридж

На каком показе была, Роми не рассказала, но, возможно, это была презентация коллекции ready-to-wear осень-зима 2025-2025 Модного дома Valentino. Ведь креативный директор марки Пьерпаоло Пиччоли представил готическую коллекцию, которая полностью состояла из нарядов черного цвета.

Фото: Instagram Роми Стридж

Фото: Instagram Роми Стридж

Отметим, в Париж прилетела и модель plus-size Эшли Грэм, которая уже успела устроить импровизированную фотосессию на балконе в куртке на голое тело.

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