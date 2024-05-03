В мини-платье с перьями на манжетах: Ники Хилтон сияла в очаровательном наряде на мероприятии

Ее наряд был выполнен в самом трендовом цвете лета 2024 года.

Младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - выбрала очаровательное голубое мини-платье из букле расшитое пайетками. Наряд был от бренда Self-Portrait, с которым она сотрудничает. Также у платья было квадратное декольте, вышитое стразами гламурные пуговицы в виде цветов и объемные перья на манжетах.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Дополнила светская львица наряд голубыми туфлями на каблуках и сумкой от Chanel из твида.

На лице Ники сделала роскошный макияж с румянами, блестящими тенями и черными стрелками, а также уложила волосы в романтичную прическу. Такие маленькие детали сделали образ праздничным и гламурным.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Этот наряд она выбрала для мероприятия Variety 2024 Power of Women: New York, которое состоялось в Смитсоновском музее дизайна Купера Хьюитта в Нью-Йорке.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

А поскольку на манжетах платья были перья, то это напомнило нам лук Эшли Робертс - певицы и радиоведущей. Как-то Эшли выла на публику в кофте пухом на манжетах, которую создала молодой лондонский дизайнер Мэдди Селлерс.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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