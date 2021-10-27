В мини-платье с перьями: супермодель Адриана Лима на премьере фильма "Спенсер"

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

Бразильская супермодель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret Адриана Лима побывала на очередной премьере фильма. В этот раз знаменитость посетила одну из самых ожидаемых премьер года - художественный фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина о принцессе Диане "Спенсер".

Адриана Лима / Associated Press

На красной дорожке Андриана позировала в черном мини-платье с перьями на юбке и атласным верхом. Бретелек у наряда не было, но талию украшал крупный бант. Образ модель дополнила высокими кожаными перчатками, босоножками со стразами и эффектным макияжем с красной помадой на губах и крупными бриллиантовыми серьгами в ушах.

Адриана Лима / Associated Press

В художественном фильме о принцессе Диане главную роль сыграет актриса Кристен Стюарт. Действие в картине будет происходить в течение трех дней - на Рождество в начале 1990-х годов, в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Именно в этот период Диана решает развестись с мужем, принцем Чарльзом. Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале в сентябре.

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