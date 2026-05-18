- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
В мини-платье с пикантным декольте и с сумкой Chanel: Джорджину Родригес запечатлели в Каннах
32-летняя модель, инфлюенсер и возлюбленная Криштиану Роналду в кокетливом аутфите была замечена во Франции.
Папарацци запечатлели Джорджину Родригес в отеле Martinez во время Каннского кинофестиваля.
Возлюбленная Криштиану Роналду была одета в кокетливое белое мини-платье с черным халтером, завязанным сзади на бант, пикантным декольте, драпировкой и юбкой фасона «тюльпан».
Аутфит Джорджина дополнила черными мюлями на шпильках и черной стеганой сумкой Chanel на ручке-цепочке. Волосы она собрала в пучок, сделала макияж с коричневым контуром и длинный молочный маникюр. На лице у нее были черные солнцезащитные очки с красной оправой от Chanel, в ушах — лаконичные серьги с бриллиантами и жемчугом, а на руках — золотые часы и кольцо с огромным бриллиантом.
Напомним, Джорджина Родригес на Met Gala надела бледно-мятный ансамбль от Ludovic de Saint Sernin, который состоял из корсетного платья и фаты-вуали с белой цветочной вышивкой.