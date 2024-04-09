В мини-платье с пикантным декольте и жемчужных серьгах: певица Анитта на фэшн-ивенте в Милане

Латиноамериканская артистка Анитта посетила вечеринку в Милане по случаю 40-летия Модного дома Dolce & Gabbana и запуска выставки работ основателей бренда – модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана под названием "От сердца к рукам: Dolce & Gabbana".

На ивенте она предстала в белом коротком платье на бретельках, с пикантным декольте и широким черным поясом с бантиком. На звезде также был черный бюстгальтер, черные капроновые колготки и слингбэки на шпильках. В руке Анитта держала небольшую черную сумочку, инкрустированную стразами.

Анитта / Фото: Getty Images

Певица собрала волосы в низкий пучок, выпустив одну прядь на щеку, сделала макияж смоки-айс, украсила уши жемчужными серьгами, шею – широким черным чокером с крестом с камнями, а руку – драгоценным кольцом в виде цветка. Маникюр цвета металлик завершил лук красавицы.

Напомним, Анитта на премию Univision Premio Lo Nuestro в Майами надела эффектный черный ансамбль от бренда Mugler из коллекции весна-лето 2024 года.

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