В мини-платье с пикантным декольте: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала соблазнительный образ

Катя Лозовицкая позировала перед объективом фотокамеры в эффектном вечернем наряде.

Победительница романтического проекта "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram снимок из красивой фотосессии.

На нем девушка предстала в черном бархатном мини-платье от украинского бренда Fadi с пикантным декольте и обнаженными плечами. Наряд прекрасно сидел на сексуальной фигуре Кати и подчеркнул ее стройные ноги.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Аутфит Лозовицкая дополнила черными перчатками и черными босоножками на шпильках.

Шею она украсила ожерельем, которое соблазнительно спадало между грудью. Элегантная прическа и нежный макияж завершили эффектный вечерний лук Екатерины.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая показала, как она выглядит без макияжа.

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