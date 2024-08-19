В мини-платье с пикантным декольте: Тина Кароль продемонстрировала сексуальный образ

Артистка выглядела хрупко и соблазнительно в маленьком черном наряде.

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали фото ее нового сексуального образа.

Певица позировала на кресле в черном мини-платье на тонких бретельках и с пикантным декольте. Лук она дополнила черными босоножками со шнуровками вокруг лодыжек.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

У певицы была аккуратная укладка, нежный макияж и белый маникюр.

Напомним, Тина Кароль похвасталась эффектным аутфитом в черном кружевном корсетном мини-платье без бретелек от украинского бренда STATNAIA, которое идеально подчеркнуло ее стройную и обольстительную фигуру.

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