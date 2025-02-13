В мини-платье с плиссированной накидкой: Аня Тейлор-Джой в очаровательном образе появилась на публике

Презентация, на которой блистала перед камерами звезда, состоялась в Лос-Анджелесе.
Актриса Аня Тейлор-Джой продемонстрировала романтический и необычный наряд на мероприятии посвященном фантастическому фильму "Ущелье", в котором она сыграла главную роль.
На 28-летней актрисе было короткое платье-бюстье белого цвета от Jeremy Scott, которое красиво подчеркивало ее фигуру. Этот однотонный наряд украшала необычная накидка из нежной плиссированной ткани, которая красиво развевалась.
Аня демонстрировала эту накидку всячески позируя перед фотографами.
Свой образ актриса дополнила белыми босоножками от Jimmy Choo - известным брендом, который также обожала принцесса Диана.
Волосы Аня уложила в элегантный пучок, на лице делала нежный макияж, а вот блеска и гламура в лук добавили бриллиантовые украшения от бренда Tiffany & Co., с которым она давно сотрудничает и даже снималась в их рекламе.
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