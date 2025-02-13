В мини-платье с плиссированной накидкой: Аня Тейлор-Джой в очаровательном образе появилась на публике

Презентация, на которой блистала перед камерами звезда, состоялась в Лос-Анджелесе.

Актриса Аня Тейлор-Джой продемонстрировала романтический и необычный наряд на мероприятии посвященном фантастическому фильму "Ущелье", в котором она сыграла главную роль.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

На 28-летней актрисе было короткое платье-бюстье белого цвета от Jeremy Scott, которое красиво подчеркивало ее фигуру. Этот однотонный наряд украшала необычная накидка из нежной плиссированной ткани, которая красиво развевалась.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня демонстрировала эту накидку всячески позируя перед фотографами.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Свой образ актриса дополнила белыми босоножками от Jimmy Choo - известным брендом, который также обожала принцесса Диана.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Волосы Аня уложила в элегантный пучок, на лице делала нежный макияж, а вот блеска и гламура в лук добавили бриллиантовые украшения от бренда Tiffany & Co., с которым она давно сотрудничает и даже снималась в их рекламе.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

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