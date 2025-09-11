В мини-платье с принтом polka dot и открытыми плечами: Рэйчел Зеглер в кокетливом луке вышла из театра

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер папарацци подловили, когда она покидала театр "Палладиум" после выступления в мюзикле "Эвита" в Лондоне. Она раздавала афтографы фанатам.

Актриса продемонстрировала там кокетливый образ. На ней было черное мини-платье с белым принтом polka dot. Наряд имел обнаженные плечи и асимметричную юбку, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Лук Зеглер дополнила высокими темно-коричневыми сапогами на каблуках. Волосы она собрала в высокий хвост и сделала макияж с нежным блеском на губах. Уши Рэйчел украсила серьгами-кольцами, а шею - тонкой цепочкой. На платье у нее висели солнцезащитные очки.

Напомним, Рэйчел Зеглер вышла в свет в сером брючном костюме от бренда Alex Perry, жакет которого надела на голое тело.