Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье с принтом polka dot и открытыми плечами: Рэйчел Зеглер в кокетливом луке вышла из театра

24-летняя актриса попала под прицел папарацци после мюзикла, в котором сыграла.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Рэйчел Зеглер

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер папарацци подловили, когда она покидала театр "Палладиум" после выступления в мюзикле "Эвита" в Лондоне. Она раздавала афтографы фанатам.

Актриса продемонстрировала там кокетливый образ. На ней было черное мини-платье с белым принтом polka dot. Наряд имел обнаженные плечи и асимметричную юбку, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Рэйчел Зеглер / © Getty Images

Лук Зеглер дополнила высокими темно-коричневыми сапогами на каблуках. Волосы она собрала в высокий хвост и сделала макияж с нежным блеском на губах. Уши Рэйчел украсила серьгами-кольцами, а шею - тонкой цепочкой. На платье у нее висели солнцезащитные очки.

Напомним, Рэйчел Зеглер вышла в свет в сером брючном костюме от бренда Alex Perry, жакет которого надела на голое тело.

