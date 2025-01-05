В мини-платье с прозрачной накидкой: Дженнифер Лопес сходила на церемонию

Дженнифер Лопес выступила на церемонии вручения премии Variety "10 режиссеров, за которыми стоит следить" на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс.
55-летняя актриса появилась на мероприятии в миниатюрном сиреневом платье с прозрачной накидкой сверху, в ушах у нее сверкали крупные серьги с бриллиантами, волосы собрала частично в хвост и сделала выразительный макияж.
В Палм-Спрингс Джей Ло приехала с Аспены, на горнолыжном курорте в Колорадо певица провела больше недели со своей семьей. Там ее часто фотографировали папарацци, когда звезда наслаждалась прогулками, шопингом и в целом хорошо проводила время на отдыхе.
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