В мини-платье с прозрачной юбкой: Рози Хантингтон-Уайтли на презентации косметического бренда в Лондоне

В лондонском Ковент-Гарден 35-летняя модель появилась в черном блейзере, который она надела поверх черного мини-платья с прозрачной юбкой и обула туфли на каблуках от Prada за 1007 долларов.

У Рози был красивый макияж глаз, и она подчеркнула пухлые губы нюдовой матовой помадой. Также у нее был светло-розовый маникюр, и на пальце сверкало золотое кольцо интересного дизайна.

Известно, что Рози Хантингтон-Уайтли два года занималась разработкой одноименной линии средств по уходу за кожей и декоративной косметики Rose Inc.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

В прошлом году, 28 августа, модель презентовала свой косметический бренд Rose Inc в Westfield Century City в Лос-Анджелесе, а вскоре и в Лондоне. Тогда на открытии она блистала в белом наряде и с огромным беременным животом.

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