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- Шоу-бизнес
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В мини-платье с прозрачным кружевом и глубоким декольте: бывшая первая леди Франции на показе Saint Laurent
Карла Бруни появилась на модном показе в пикантном total black образе.
Карла Бруни посетила показ женской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2027 года, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Новую коллекцию французского дома представил креативный директор Энтони Ваккарелло.
Для светского выхода Бруни выбрала облегающее черное полупрозрачное мини-платье длины миди. Наряд имел глубокое декольте, украшенное нежным цветочным кружевом, прозрачные длинные рукава и кружево по подолу.
Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Карлы. Образ она дополнила минималистичными черными босоножками на высоких каблуках. В руках знаменитость держала солнцезащитные очки. У нее была прическа с локонами и нежный макияж.
Напомним, Карла Бруни блистала на Каннском кинофестивале в платье с принтом «зебра» и в драгоценностях.