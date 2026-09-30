В мини-платье с прозрачным кружевом и глубоким декольте: бывшая первая леди Франции на показе Saint Laurent

Карла Бруни / © Getty Images

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Карла Бруни посетила показ женской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2027 года, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Новую коллекцию французского дома представил креативный директор Энтони Ваккарелло.

Для светского выхода Бруни выбрала облегающее черное полупрозрачное мини-платье длины миди. Наряд имел глубокое декольте, украшенное нежным цветочным кружевом, прозрачные длинные рукава и кружево по подолу.

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Карла Бруни / © Getty Images

Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Карлы. Образ она дополнила минималистичными черными босоножками на высоких каблуках. В руках знаменитость держала солнцезащитные очки. У нее была прическа с локонами и нежный макияж.

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Напомним, Карла Бруни блистала на Каннском кинофестивале в платье с принтом «зебра» и в драгоценностях.

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