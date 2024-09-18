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В мини-платье с прозрачным верхом: Лили Коллинз сверкнула бюстгальтером у музея

В мини-платье с прозрачным верхом: Лили Коллинз сверкнула бюстгальтером у музея

В мини-платье с прозрачным верхом: Лили Коллинз сверкнула бюстгальтером у музея

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

35-летняя актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" в образе total black посетила музей.

Лили Коллинз попала под прицел папарацци у музея Пэйли в Нью-Йорке.

Актриса выглядела пикантно в кокетливом черном мини-платье с прозрачным верхом и длинными рукавами. В этом наряде Лили сверкнула черным бюстгальтером и похвасталась стройными ногами.

Аутфит красавица дополнила черными капроновыми колготами и черными остроносыми лакированными туфлями с ремешками, украшенными камнями.

Лили Коллинз / © Getty Images
Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Коллинз сделала идеально ровную укладку и макияж с акцентом на глазах. Из украшений на ней было только лаконичное кольцо.

Напомним, Лили Коллинз на утреннее телевизионное шоу Good Morning America надела наряд из крокодиловой кожи цвета марсала от бренда Nina Ricci.

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