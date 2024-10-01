В мини-платье с пышным декольте: эффектная Джорджина Родригес на Парижской неделе моды

Звезда не могла пропустить такое масштабное фэшн-событие в столице Франции.
30-летняя модель и инфлуэнсер, а также возлюбленная Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – прилетела во Франции, где сейчас проходит Парижская неделя моды, собравшая на своих показах всех селебрити. Конечно, девушка ни за что бы не пропустила возможности посетить это фэшн-мероприятие и продемонстрировать свои наряды.
Так, Джорджина пришла на показ Vetements. Она надела короткое бархатное платье с обнаженными плечами от этого бренда, которое эффектно подчеркнуло ее пышное декольте. Свой образ девушка дополнила комплектом роскошных украшений от Messika и укладкой с "мокрым" эффектом.
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Напомним, ранее Джорджина Родригес появилась на кинофестивале в Венеции. Она вышла на красную дорожку в белом платье без бретелек, идеально подчеркивающем ее фигуру, и с небольшим шлейфом. Свой образ девушка дополнила цветочным колье на шее, серьгами с бриллиантами, цветочным кольцом и французским маникюром.
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