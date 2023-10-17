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В мини-платье с расклешенными рукавами: Ники Хилтон сияла на светской церемонии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
455
Время на прочтение
1 мин
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В мини-платье с расклешенными рукавами: Ники Хилтон сияла на светской церемонии

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Это гламурное благотворительное мероприятие проходит ежегодно при поддержке бренда Michael Kors.

39-летняя светская львица, предпринимательница и младшая сестра скандальной Пэрис Хилтон - Ники - появилась на публике. Знаменитость посетила вручение ежегодной премии в области благотворительности Golden Heart Awards 2023, соучредителем которой является дизайнер Майкл Корс.

На мероприятие Хилтон пришла в черном мини-платье, расшитом пайетками, и с расклешенными длинными рукавами. Образ она дополнила лаконичными лаковыми туфлями-лодочками на каблуках, макияжем и бриллиантовыми серьгами.

Волосы Ники уложила в легкие локоны и собрала сзади заколкой. Также из аксессуаров на ней было большое кольцо на руке.

Ники Хилтон / © Associated Press
Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Главную награду этой церемонии за "работу во имя борьбы со СПИДом, раком, нехваткой продовольствия, голодом и отсутствием инклюзивности" получила актриса Скарлетт Йоханссон. Также церемонию посетили звезда сериала "Эмили в Париже" Эшли Пак и продолжения "Секса в большом городе" - сериала "И просто так" - Николь Ари Паркер.

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Дата публикации
Просмотры
455
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