В мини-платье с расклешенными рукавами: Ники Хилтон сияла на светской церемонии

39-летняя светская львица, предпринимательница и младшая сестра скандальной Пэрис Хилтон - Ники - появилась на публике. Знаменитость посетила вручение ежегодной премии в области благотворительности Golden Heart Awards 2023, соучредителем которой является дизайнер Майкл Корс.

На мероприятие Хилтон пришла в черном мини-платье, расшитом пайетками, и с расклешенными длинными рукавами. Образ она дополнила лаконичными лаковыми туфлями-лодочками на каблуках, макияжем и бриллиантовыми серьгами.

Волосы Ники уложила в легкие локоны и собрала сзади заколкой. Также из аксессуаров на ней было большое кольцо на руке.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Главную награду этой церемонии за "работу во имя борьбы со СПИДом, раком, нехваткой продовольствия, голодом и отсутствием инклюзивности" получила актриса Скарлетт Йоханссон. Также церемонию посетили звезда сериала "Эмили в Париже" Эшли Пак и продолжения "Секса в большом городе" - сериала "И просто так" - Николь Ари Паркер.

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