В мини-платье с разрезом до бедра и ботфортах: Кончита Вурст продемонстрировала мохнатые ноги на вечеринке "Евровидения"

Австрийская певица и дрэг-квин в эффектном образе total black появилась на сцене ивента в Лондоне.

В Лондоне состоялась Eurovision Party 2024, на которой выступила Кончита Вурст. Артистка появилась на сцене в эффектном аутфите.

На ней было асимметричное черное мини-платье с разрезом до бедра и высокие ботфорты на шнуровке и высоких шпильках. В таком луке Кончита продемонстрировала мохнатые ноги.

Кончита Вурст / Фото: Getty Images

Талию Вурст подчеркнула черным поясом с серебряной цепочкой и кольцом.

У звезды были распущены волосы, а ее лицо покрывала густая борода. А еще Кончита сделала насыщенный макияж смоки-айс с длинными наращенными ресницами.

Напомним, Кончита Вурст на концерте All Hands on Deck в Берлине предстала в атласном платье с глубоким вырезом и высоким разрезом до бедра.

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