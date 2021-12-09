В мини-платье с разрезом: стройная Дженна Дьюэнн подчеркнула фигуру нарядом

Звезда пришла на гала-концерт.

Вчера, 8 декабря, в Лос-Анджелесе издание The Hollywood Reporter организовало ежегодное мероприятие, чтобы подвести итоги уходящего года, - Women In Entertainment. Среди гостей было много известный и влиятельных женщин, некоторые из них были отмечены наградами.

На мероприятие в Fairmont Century Plaza пришла и Дженна Дьюэнн – американская актриса, танцовщица, кинопродюсер и предприниматель. 41-летняя звезда выбрала для светского выхода белое асимметричное мини-платье с глубоким вырезом на плече, декорированным черным кружевом, и небольшим вырезом на бедре. Свой образ Дженна дополнила изящными кожаными босоножками на каблуках.

Дженна Дьюэнн / Getty Images

Напомним, в феврале 2020 года Дьюэнн родила своего второго ребенка и, как видим, уже успела вернуть свою дородовую форму.

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