В мини-платье с розой: актриса на красной дорожке продемонстрировала следы от купальника

36-летняя Карруче Тран хоть и надела на ивент красивое платье, но оно ее подвело.

Американская актриса афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран посетила мероприятие Clarins ICONS в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она появилась в коротком черном платье без бретелек и с розовой розой из ткани на юбке. В этом наряде Карруче засветила белые полоски от купальника, которые просто невозможно не заметить. Наверное, женщина много времени провела на пляже, загорая.

Карруче Тран / Фото: Getty Images

Аутфит Тран дополнила черными туфлями с серебряными острыми носками. Она сделала аккуратную укладку, макияж с розовыми румянами, белый маникюр и намазала тело блестками. Свой лук красавица завершила бриллиантовыми украшениями.

Напомним, Карруче Тран на событии CELSIUS Cosmic Desert в Индио предстала в белом вязаном мини-платье на бретельках и с глубоким вырезом, под которым не было бюстгальтера.

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