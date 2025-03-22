В мини-платье с рюшами: 55-летняя Гвен Стефани подчеркнула ноги нарядом

Исполнительница таких известных хитов как Just a Girl и Don’t Speak любит выделяться.
Певица Гвен Стефани просто не меняется, ведь в свои 55 лет она выглядит роскошно. 19 марта она вместе с мужем Блейком Шелтоном посетила мероприятие Opry 100: A Live Celebration и позировала фотографам.
Гвен в тот день решила надеть короткое платье черного цвета. Это был совершенно прозрачный наряд от Ow Collection с рюшами и длинными рукавами. Носила платье она в сочетании с черным бюстгальтером и высокими трусами-шортами.
Также на Стефани были сетчатые колготки и черные ковбойские сапоги. Волосы она распустила и сделала свой любимый макияж с яркой красной помадой. Блейк Шелтон сочетал джинсы, пиджак и жилетку. Также на артисте была рубашка и галстук.
Напомним, что Гвен и Блейк вместе с 2015 года. В июле 2021 года пара поженилась на ранчо Шелтона.
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