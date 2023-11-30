В мини-платье с рюшами: Дженнифер Гарнер позировала фотографам в ярком наряде

Известная актриса была в приподнятом настроении и мило улыбалась фотографам и поклонникам.

Дженнифер Гарнер посетила премьеру фильма Netflix "Семейный обмен", которая состоялась в Лос-Анджелесе. В этой семейной комедии актриса сыграла одну из главных ролей вместе с Эдом Хелмсом.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

На красную дорожку 51-летняя Гарнер вышла в коралловом мини-платье без рукавов, у которого на подоле было две широкие рюши, придающие ему романтичности. Также подол платья был немного ассиметричным и имел небольшой разрез.

Дополнила платье Дженнифер золотистыми босоножками на каблуках, красным маникюром и большими серьгами с камнями. Волосы она уложила на один бок и сделала легкий макияж.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

По сюжету фильма за несколько дней до Рождества из-за редкого события космического масштаба родители одной семьи меняются телами с их детьми-подростками и после этого в их доме наступает хаос.

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