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В мини-платье с рюшами и бантом: папарацци сфотографировали Камилу Кабельо в игривом аутфите в Париже

В мини-платье с рюшами и бантом: папарацци сфотографировали Камилу Кабельо в игривом аутфите в Париже

Камилла Кабельо / Фото: Getty Images

27-летняя артистка серым коротким нарядом подчеркнула стройную фигуру.

Камила Кабельо попала в объективы папарацци, выходя из гостиницы Bulgari в Риме.

Девушка появилась там в игривом луке. На ней было обтягивающее мини-платье с воротником-стойкой с бантом, рюшами на плечах и большим вырезом, в котором выглядела стройно.

Камилла Кабельо / © Getty Images
Камилла Кабельо / Фото: Getty Images

Образ Камила дополнил черными капроновыми колготами и черными атласными туфлями. У нее была укладка с прикорневым объемом и макияж с пышными ресницами.

Напомним, Камила Кабельо на показе коллекции прет-а-порте осень 2025 года бренда Chanel в Париже предстала в твидовом клетчатом костюме, жакет которого она надела на голое тело.

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