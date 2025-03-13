В мини-платье с рюшами и бантом: папарацци сфотографировали Камилу Кабельо в игривом аутфите в Париже

Камила Кабельо попала в объективы папарацци, выходя из гостиницы Bulgari в Риме.

Девушка появилась там в игривом луке. На ней было обтягивающее мини-платье с воротником-стойкой с бантом, рюшами на плечах и большим вырезом, в котором выглядела стройно.

Камилла Кабельо / Фото: Getty Images

Образ Камила дополнил черными капроновыми колготами и черными атласными туфлями. У нее была укладка с прикорневым объемом и макияж с пышными ресницами.

Напомним, Камила Кабельо на показе коллекции прет-а-порте осень 2025 года бренда Chanel в Париже предстала в твидовом клетчатом костюме, жакет которого она надела на голое тело.

Читайте также: