В мини-платье с рюшами и пикантным декольте: участница "Холостяка-11" в романтическом образе сфотографировалась в Дубае

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги опубликовала в Instagram красивый снимок на фоне заката, который был сделан у водоема в Дубае.

Красавица позировала в романтическом аутфите. На ней было молочное короткое платье с цветочным принтом, рюшами, пышными рукавами и открытой линией плеч. Наряд также имел пикантное декольте. А длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Чеги.

Джессика Чеги / Фото: Instagram Джессики Чеги

Свой лук Джесс дополнила нежным макияжем, распущенными волосами, подвеской на цепочке и золотыми браслетами на руках. На плече у нее висела белая сумочка на цепочке.

Напомним, победительница проекта "Холостяк-11" Анна Богдан позировала в фотосессии топлес.

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