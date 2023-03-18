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В мини-платье с рюшами и пикантным декольте: участница "Холостяка-11" в романтическом образе сфотографировалась в Дубае

В мини-платье с рюшами и пикантным декольте: участница "Холостяка-11" в романтическом образе сфотографировалась в Дубае

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
943
Время на прочтение
1 мин
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В мини-платье с рюшами и пикантным декольте: участница "Холостяка-11" в романтическом образе сфотографировалась в Дубае

Джессика Чеги / Фото: Instagram Джессики Чеги

Джессика Чеги выбрала для прогулки красивый наряд.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги опубликовала в Instagram красивый снимок на фоне заката, который был сделан у водоема в Дубае.

Красавица позировала в романтическом аутфите. На ней было молочное короткое платье с цветочным принтом, рюшами, пышными рукавами и открытой линией плеч. Наряд также имел пикантное декольте. А длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Чеги.

Джессика Чеги / © Instagram Джессики Чеги
Джессика Чеги / Фото: Instagram Джессики Чеги

Свой лук Джесс дополнила нежным макияжем, распущенными волосами, подвеской на цепочке и золотыми браслетами на руках. На плече у нее висела белая сумочка на цепочке.

Напомним, победительница проекта "Холостяк-11" Анна Богдан позировала в фотосессии топлес.

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Дата публикации
Просмотры
943
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