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В мини-платье с сексуальным декольте: участница "Холостяка-12" в соблазнительном образе сходила в ресторан

В мини-платье с сексуальным декольте: участница "Холостяка-12" в соблазнительном образе сходила в ресторан

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
1 мин
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В мини-платье с сексуальным декольте: участница "Холостяка-12" в соблазнительном образе сходила в ресторан

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Марина Голд нарядом подчеркнула сексуальные формы.

Участница шоу "Холостяк-12" Марина Голд показала в Instagram новый соблазнительный аутфит, в котором она сходила в ресторан с красивой панорамой на город.

Марина Голд/Instagram Марины Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марины Голд

Марина надела белое трикотажное мини-платье с откровенным декольте, короткими рукавами и золотистыми пуговицами. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальную фигуру и пышный бюст.

Марина Голд/Instagram Марины Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марины Голд
Марина Голд/Instagram Марины Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марины Голд

Образ Голд дополнила прозрачными босоножками, белым жакетом, который накинула на плечи, и белой сумочкой с логотипом Louis Vuitton.

Марина Голд/Instagram Марины Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марины Голд

Напомним, Марина Голд снялась в фотосессии в стиле вестерн. Она позировала у дороги в черном бикини с белой каймой, косухе и шляпе.

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Дата публикации
Просмотры
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