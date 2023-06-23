В мини-платье с сексуальным декольте: участница "Холостяка-12" в соблазнительном образе сходила в ресторан

Участница шоу "Холостяк-12" Марина Голд показала в Instagram новый соблазнительный аутфит, в котором она сходила в ресторан с красивой панорамой на город.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Марина надела белое трикотажное мини-платье с откровенным декольте, короткими рукавами и золотистыми пуговицами. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальную фигуру и пышный бюст.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Образ Голд дополнила прозрачными босоножками, белым жакетом, который накинула на плечи, и белой сумочкой с логотипом Louis Vuitton.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

Напомним, Марина Голд снялась в фотосессии в стиле вестерн. Она позировала у дороги в черном бикини с белой каймой, косухе и шляпе.

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