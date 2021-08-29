В мини-платье с внушительным декольте: Жизель Оливейра сходи в музей

В мини-платье с внушительным декольте: Жизель Оливейра сходи в музей

Для посещения музея она выбрала довольно смелый образ, но, как всегда, стильно сочетала наряд с аксессуарами.

Бразильская модель Жизель Оливейра, которая еще совсем недавно делилась горячими снимками в купальниках из Калифорнии, видимо, вернулась в Нью-Йорк. В своем фотоблоге девушка опубликовала новые фото в платье интересного цвета авокадо с рукавами-фонариками и внушительным каплевидным декольте.

Под этот образ она обула классические кроссовки Air Jordan зелено-желтого цвета, а волосы собрала в пучок.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

В таком наряде модель сходила в музей на выставку американского художника, скульптора и дизайнера Kaws (Брайана Доннелли).

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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