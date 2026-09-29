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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В мини-платье с вышивкой и на высоких платформах: звезда Spice Girls Эмма Бантон продемонстрировала стройные ноги

50-летняя артистка находится в отличной физической форме.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эмма Бантон

Эмма Бантон / © Associated Press

Участница популярной в 90-х группе Spice Girls Эмма Бантон посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе. В этот вечер певица также вышла на сцену, чтобы объявить одного из победителей.

Эмма Бантон / © Associated Press

Эмма Бантон / © Associated Press

Артистка предстала в черном бархатном мини-платье с вышивкой из бисера и пайеток из коллекции Annie’s Ibiza весна-лето 2027. Наряд приталенного силуэта имел воротник, рукава три четверти и акцентные плечи. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Эмма Бантон / © Associated Press

Эмма Бантон / © Associated Press

Лук Эмма дополнила полупрозрачными черными колготками и замшевыми туфлями на массивной платформе, с высокими каблуками и бантиками. Из украшений она выбрала лаконичные бриллиантовые серьги-гвоздики, браслеты и кольца.

Эмма Бантон / © Associated Press

Эмма Бантон / © Associated Press

У Бантон была аккуратная прическа с пробором посередине и челкой-шторкой, нежный макияж с розовыми румянами и нюдовый маникюр.

Напомним, Эмма Бантон в клетчатом костюме и расстегнутой рубашке с пикантным декольте появилась на церемонии вручения премии Music Industry Trust Awards.

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