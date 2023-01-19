В мини-платье с зеленым принтом: немецкий блогер Леони Ханне посетила модный показ

Немецкий модный блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер - 42-летняя Леони Ханне - посетила мероприятие в Берлине - модный показ осень-зима 2023 бренда Marc Cain.

Модница выбрала для своего появления довольно скромный образ, по сравнению с теми, которые мы видели на девушке ранее.

Леони надела черное мини-платье с зеленым флористическим принтом, которое дополнила крупными серьгами с бахромой из стразов, ярким макияжем, а также квадратной сумкой и сапогами ботфортами.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Внимание стоит обратить и на красивый маникюр девушки, ведь он был выполнен молочным оттенком с серебристыми блестками.

Маникюр Леони Ханне / Фото: Getty Images

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