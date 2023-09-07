В мини-платье с золотыми цветами: Кэндис Свэйнпоул на мероприятии Victoria's Secret

Кэндис Свэйнпоул посетила мероприятие Victoria's Secret World Tour 2023, которое проходило в Манхэттен-центре в Мидтауне в среду.

Кэндис Свейнпоул / Фото: Associated Press

На розовой дорожке Кэндис блистала в черном мини-платье с корсетом, крошечной юбкой-кольцом и золотой цветочной аппликацией. Ее образ дополнили черные туфли-лодочки на каблуках, золотой браслет на ноге и несколько колец на пальцах. Белокурые волосы модели были заплетены в тонкую косу, а макияж на лице был выполнен в теплых оттенках.

Кэндис Свейнпоул / Фото: Associated Press

"Невероятно возвращаться. Приятно видеть старые лица, которых я не видела много лет. Я отлично провожу время!" - поделилась своими впечатлениями Кэндис во время примерки 30 августа. - "Я взволнована, немного ностальгирую… много всего происходит", - говорит модель.

Напомним, Кэндис начала работать на бренд нижнего белья в 2007 году, а шесть лет спустя она впервые надела "Royal Fantasy Bra and Garter Belt" от Mouawad стоимостью 10 миллионов долларов, украшенное 4200 драгоценными камнями и 52-каратным рубином.

В этом году поклонники бельевого бренда смогут посмотреть шоу, которое возвращается 26 сентября на Amazon Prime Video — том же стримере, который транслирует модные феерические шоу Рианны Savage X Fenty.

Кэндис Свейнпоул / Фото: Getty Images

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