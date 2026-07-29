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- Шоу-бизнес
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В мини-платье с золотыми цветами: Ханна Уэддингем похвасталась стройными ногами на премьере «Теда Лассо»
Актриса продемонстрировала эффектный наряд, который подчеркнул ее красивую фигуру.
Ханна Уэддингем посетила премьеру четвертого сезона сериала «Тэд Лассо» от Apple TV, которая состоялась в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Актриса появилась в коротком облегающем платье-бюстье бежевого оттенка, расшитом золотыми цветами из бисера.
Уэддингем дополнила свой образ босоножками телесного цвета на высоких шпильках с тонкими ремешками. В ушах у нее были серьги-кольца, а на руках — кольца с камнями.
Актриса собрала свои светлые волосы сзади и сделала макияж с глянцевым нюдовым блеском. Образ звезда завершила солнцезащитными очками.
Напомним, Ханна Уэддингем в платье с откровенным декольте и высоким разрезом позировала на церемонии.