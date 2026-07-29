В мини-платье с золотыми цветами: Ханна Уэддингем похвасталась стройными ногами на премьере «Теда Лассо»

Ханна Уэддингем / © Associated Press

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Ханна Уэддингем посетила премьеру четвертого сезона сериала «Тэд Лассо» от Apple TV, которая состоялась в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Актриса появилась в коротком облегающем платье-бюстье бежевого оттенка, расшитом золотыми цветами из бисера.

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Ханна Уэддингем / © Associated Press

Уэддингем дополнила свой образ босоножками телесного цвета на высоких шпильках с тонкими ремешками. В ушах у нее были серьги-кольца, а на руках — кольца с камнями.

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Ханна Уэддингем / © Associated Press

Актриса собрала свои светлые волосы сзади и сделала макияж с глянцевым нюдовым блеском. Образ звезда завершила солнцезащитными очками.

Ханна Веддингем / © Associated Press

Напомним, Ханна Уэддингем в платье с откровенным декольте и высоким разрезом позировала на церемонии.

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