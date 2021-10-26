В мини-платье с золотыми вставками: роскошная Адриана Лима на красной дорожке с бойфрендом

В мини-платье с золотыми вставками: роскошная Адриана Лима на красной дорожке с бойфрендом

Знаменитость продемонстрировала эффектный лук.

Супермодель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret Адриана Лима побывала на премьере фильма "Прошлой ночью в Сохо" в Лос-Анджелесе. Мероприятие проходило в недавно открытом Музее киноакадемии.

Адриана Лима / Associated Press

Звезда блистала на красной дорожке в желтом мини-платье AZZI & OSTA без бретелек и с эффектными вырезами, которые украшали вставки, расшитые золотыми пайетками. Ее аутфит дополнили золотистые босоножки и крупные серьги в ушах. Особого шика образу добавил яркий макияж с темно-красной помадой на губах. Волосы модели были собраны в прическу "конский хвост".

Адриана Лима / Associated Press

На мероприятие Адриана пришла со своим новым бойфрендом - продюсером Андре Леммерсом. Неизвестно, где пара познакомилась, но вот о своих отношениях они красиво объявили, появившись вместе на Венецианском кинофестивале в этом году.

Адриана Лима / Associated Press

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