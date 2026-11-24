Квинта Брансон / © Associated Press

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Американская актриса, комик и сценаристка Квинта Брансон посетила празднование выхода 100-го эпизода сериала «Начальная школа Эбботта», которое состоялось в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке звезда появилась в соблазнительном образе. Она надела облегающее красное мини-платье на тонких бретельках из коллекции польского бренда Magda Butrym и H&M. Для актрисы оригинальную модель длины миди укоротили.

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Квинта Брансон / © Associated Press

Платье имело глубокое декольте с фигурным вырезом и две большие объемные розы из ткани, украшавшие чашечки лифа. Правда, Брансон не слишком удачно подобрала платье, ведь лиф был тесноватым и сильно сдавливал ее пышную грудь. Из-за этого даже оригинальный цветочный декор не спас ситуацию.

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Квинта Брансон / © Associated Press

Квинта дополнила свой наряд красными лакированными босоножками на шпильках с тонкими ремешками вокруг лодыжек.

Квинта Брансон / © Associated Press

Актрисе сделали прическу в ретро-стиле — гладкое каре с закрученными наружу кончиками, боковым пробором и кокетливым завитком на лбу. В макияже ей подчеркнули глаза черными стрелками и пышными ресницами, на скулы нанесли румяна и хайлайтер, а на губы – блеск с коричнево-ягодным контуром. В ушах у Брансон были массивные серьги-кольца, а на руках — кольца и нежный маникюр.

Квинта Брэнсон / © Associated Press

Кстати, своим образом Квинта напоминала культовую мультипликационную героиню Бетти Буп. В мае актриса объявила о работе над полнометражным фильмом об этом персонаже, в котором она сыграет главную роль.

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