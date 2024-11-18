В мини-платье со шлейфом: элегантная Деми Мур продемонстрировала ноги в вечернем наряде

Светское мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.
Голливудская актриса Деми Мур, которая совсем недавно отпраздновала свое 62-летие, опять вышла в свет. Она блистала на светском ужине по случаю вручения премии Governors Awards - это ежегодное мероприятие, которое проводится Американской академией кинематографических искусств и наук (AMPAS).
На Мур было черное мини-платье от Модного дома Givenchy из коллекции осень-зима 2024. Это был наряд-бюстье с длинным шлейфом и небольшими драпировками
Носила платье известная актриса в сочетании с туфлями от бренда Aquazzura с ремешками, а также набором роскошных украшений от Sartoro Geneve - это было чокер с камнями, браслет и массивные серьги с рубинами.
Волосы она распустила и уложила в пробор, они также были у нее немного подкручены на концах. Макияж Деми был лаконичным и очень ей шел.
Позировала перед фотографами актриса в компании своей коллеги по фильму "Субстанция" - 30-летней Маргарет Куэлли. Красавица-актриса появилась перед фотографами в белом платье от Chanel из коллекции весна-лето 2022.
Также с Мур позировала для фото актриса Николь Кидман. Она тоже выбрала черное платье, но оно было длинным и с открытыми плечами.
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