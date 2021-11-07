В мини-платье со шлейфом: роскошная Жизель Оливейра на мероприятии в Лос-Анджелесе

В мини-платье со шлейфом: роскошная Жизель Оливейра на мероприятии в Лос-Анджелесе

Модель появилась в слишком красивом наряде.

На днях в Калифонии состоялся благотворительный гала-вечер amfAR, который посетило множество звезд. Одной из гостей мероприятия стала бразильская модель Жизель Оливейра.

Девушка продемонстрировала роскошное мини-платье от модельера Кристиана Адневика с длинным шлейфом. Наряд был выполнен из тонкого голубого тюля, имел прозрачные вставки, а также рукава-крылышки.

Жизель Оливейра / Getty Images

Дополнили образ Жизель гламурные босоножки от Rene Caovilla, высокая прическа и нежный макияж на лице.

Жизель Оливейра / Getty Images

amfAR - является фондом исследований СПИДа, международной некоммерческой организацией, занимающейся поддержкой исследований в области СПИДа, профилактикой ВИЧ, образованием в области лечения и пропагандой государственной политики, связанной со СПИДом.

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