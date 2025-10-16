- Дата публикации
В мини-платье со шнуровок: Джоан Смоллс в откровенном наряде побывала на вечеринке
Модель сходила на афтепати шоу бельевого бренда.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Джоан Смоллс, которая шла на вечеринку после Victoria’s Secret Fashion Show 2025, в котором она приняла участие.
Девушка выглядела привлекательно. На модели было черное мини платье, которое состояло из шнуровок и лифа с прозрачными вставками. Сверху она надела кожаный тренч, который спустила с плеч, когда ее фотографировали.
Аутфит Смоллс дополнила черными полупрозрачными босоножками на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на плечах, уши украсила лаконичными серьгами, а шею — серебряной цепочкой.
А на шоу бельевого бренда Джоан Смоллс предстала в красном косплекте с трусами-шортиками и красным болеро с бахромой.
Лук манекенщица дополнила прической с локонами и вечерним макияжем.
Другой образ состоял из интересного золотого мини платья из бисера, из-под которого выглядывал бюстгальтер со стразами. На голове у нее были большие крылья терракотового оттенка.