В мини-платье со стразами и кристаллами: Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма в неожиданном луке

Актриса Энн Хэтэуэй посетила мировую премьеру фильма "Идея тебя", которая состоялась во время конференции и фестиваля SXSW 2024 в театре Paramount в городе Остине, штат Техас.

На красной дорожке звезда появилась в неожиданном образе, поскольку надела белое мини-платье на тонких бретельках от бренда Patou из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Наряд был полностью усыпан серебристыми стразами, а также имел декор кристаллами под грудью и на подоле.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Дополнила Энн лук серой сумкой с ручкой-цепочкой от Bvlgari и серебристыми босоножками на высокой подошве. Также на руках у актрисы было несколько украшений с бриллиантами, и одно из них - браслет в виде змеи от Bvlgari. Волосы актриса распустила и сделала очень лаконичный макияж.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Фильм, в котором сыграла Хэтэуэй - романтическая комедия Amazon Studios, основанная на одноименном романе Робинн Ли.

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