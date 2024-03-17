В мини-платье со стразами и кристаллами: Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма в неожиданном луке

Актриса подчеркнула стройные ноги коротким нарядом.
Актриса Энн Хэтэуэй посетила мировую премьеру фильма "Идея тебя", которая состоялась во время конференции и фестиваля SXSW 2024 в театре Paramount в городе Остине, штат Техас.
На красной дорожке звезда появилась в неожиданном образе, поскольку надела белое мини-платье на тонких бретельках от бренда Patou из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.
Наряд был полностью усыпан серебристыми стразами, а также имел декор кристаллами под грудью и на подоле.
Дополнила Энн лук серой сумкой с ручкой-цепочкой от Bvlgari и серебристыми босоножками на высокой подошве. Также на руках у актрисы было несколько украшений с бриллиантами, и одно из них - браслет в виде змеи от Bvlgari. Волосы актриса распустила и сделала очень лаконичный макияж.
Фильм, в котором сыграла Хэтэуэй - романтическая комедия Amazon Studios, основанная на одноименном романе Робинн Ли.
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